Wo der Hund der Star ist

"Showtime" für erstes Hunde-Spa Kärntens

Klagenfurt - Am 8. Oktober feiert ein neuer Hundesalon und erstes Hunde-Spa Kärntens in Klagenfurt feierlich seine Eröffnung. In der Villacherstraße 71 werden dann die Hunde gestylt und auch therapiert, wenn nötig. Der Slogan: "Wir machen Ihren Hund zum Star."

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) #GOODNews