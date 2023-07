Dienstagabend Alko-Lenker (42) kollidierte mit einem Radar­kasten Klagenfurt - Ein alkoholisierter, 42-jähriger Lenker kollidierte am späten Dienstagabend mit einem Radarkasten auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt. Dieser wurde dadurch schwer beschädigt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO

Ein 42-jähriger Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt war am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, mit seinem Wagen auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einem stationären Radarkasten und fuhr über eine Grünfläche in eine Betonmauer.

Lenker war alkoholisiert

Wie durch ein Wunder blieb der Mann dabei unverletzt. Das Auto sowie der Radarkasten wurden hingegen schwer beschädigt. Ein durchgeführter Alkotest ergab schließlich eine mittelgradige Alkoholisierung. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Er wurde angezeigt.