Hauptthema der Regierungssitzung

Kärntner Landes­regierung zu Teuerungen: "Bund muss Hilfs­maßnahmen setzen"

Kärnten - Die Energie- und die Klimakrise waren wieder Hauptthemen in der Regierungssitzung am Dienstag. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sowie die Landesräte Sara Schaar (SPÖ) Martin Gruber (ÖVP) und Sebastian Schuschnig (ÖVP) appellierten in mehrfacher Hinsicht an den Bund, der Teuerung gegenzusteuern, die Preisbremsen auf EU-Ebene durchzusetzen und weitere Hilfen für Industrie, Gewerbe und Sportvereine zu kreieren.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter)