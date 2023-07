Im Rathaus "Rett´ma die Schütt!" 3.500 Unterschriften wurden an die Stadt Villach übergeben Villach - "Über 3500 Bürger aus Villach unterstützten die Forderung nach einer Gemeindevolksbefragung zum Bau eines LKW-Hubs in Schütt-Federaun", berichtet das Rett' ma die Schütt-Team gestern Abend. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © zVg

„Erstmals in der Villacher Stadtgeschichte wurde ein Gemeindevolksbegehren von Bürge an die Stadtpolitik übergeben. Wir finden das ist ein starkes Signal der Zivilbevölkerung und als Appell für mehr Mitbestimmung in Villach zu verstehen”, ist Leiter Anton Dicketmüller erfreut. “Unerfreulich hingegen ist, dass die Planungen trotzdem ungebremst forciert werden.”

Forderung nach Mitspracherecht

“Wir fordern die zuständigen Politiker auf, alle Planungstätigkeiten und Beschlüsse aufzuschieben, bis das Gemeindevolksbegehren vom Villacher Gemeinderat behandelt wurde. Alles andere wäre respektlos gegenüber den unterzeichnenden Bürgern, die aktiv Mitsprache einfordern”, heißt es in der Aussendung weiter. Die Durchführung einer Gemeindevolksbefragung, wie im Gemeindevolksbegehren gefordert, sei auch eine Chance für die Stadtpolitik.