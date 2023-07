Nach Marktbefragung Benediktiner­markt: Längere Öffnungs­zeiten im Stadt­senat diskutiert Klagenfurt - Im Mai 2022 kam das Thema auf, die Öffnungszeiten des Benediktinermarktes in Klagenfurt auszudehnen. Eine Befragung zeigt nun, was die Bevölkerung zu der Idee sagt. Sie wurde am Dienstag im Stadtsenat präsentiert. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (335 Wörter) © BETTINA NIKOLIC Artikel zum Thema Länger offen und mehr Gastro? Benediktiner­markt stehen Änderungen bevor

Wie berichtet, werden seit längerem Änderungen rund um den Benediktinermarkt in Klagenfurt diskutiert. Diese betreffen vor allem das sensible Thema der Öffnungszeiten. Sie sollen ausgedehnt werden, so zumindest die Überlegung. Darum wurde nun eine umfassende Befragung durchgeführt, um zu eruieren, welche Bedürfnisse es seitens der Bevölkerung, aber auch seitens der Marktanbieter gibt. Auf Einladung von Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) präsentierten Marktamtsleiter Alexander Adamitsch und Thomas Egger vom Institut Egger und Partner die Ergebnisse der Befragung gestern im Stadtsenat.

46 Prozent für Ausdehnung der Öffnungszeiten

Insgesamt 1.240 Personen haben an der Marktbefragung teilgenommen. Eine Mehrheit von 46 Prozent hat sich für eine Ausdehnung der Öffnungszeiten am Marktgelände bis 21 Uhr ausgesprochen – zumindest an Freitagen und Samstagen sowie an Einkaufssamstagen im Dezember. 44 Prozent der Befragten hingegen wünschen sich keine Erweiterung der bestehenden Öffnungszeiten. Für Bürgermeister Scheider ist es daher nun wichtig, die Ergebnisse der Studie weiterführend im Detail zu diskutieren und mögliche Varianten der Umsetzung zu erarbeiten.

Politik steht erweiterten Öffnungszeiten positiv gegenüber

Auch Vizebürgermeister und Finanzreferent Philipp Liesnig (SPÖ) ortet einen Bedarf der erweiterten Öffnungszeiten. Für ihn wäre durchaus auch denkbar, diese Erweiterung mit einer finanziellen Abgeltung durch die Gastronomiebetriebe zu koppeln. Gemeinderat Manfred Jantscher (ÖVP), der in Vertretung des Wirtschaftsreferenten Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) anwesend war, stehe einer Ausweitung der Öffnungszeiten ebenfalls positiv gegenüber. Aus seiner Sicht sei es jedoch besonders wichtig, dass auf eine gute Balance zwischen Einkaufserlebnis und Unterhaltung geachtet wird.

After-Work Markt wird beibehalten

Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten) unterstrich ebenfalls die wichtige Bedeutung des Marktes: “Die vielen Marktstandler aus dem Alpen‐Adria‐Raum leisten eine völkerverbindende Arbeit und dies auf eine sehr gesellige Art und Weise.” Für Bürgermeister Scheider war vor allem der After‐Work Markt eine sehr gelungene Aufwertung des Marktes. Über 10.000 Menschen haben diesen auch heuer wieder besucht, was wiederum auch den Gastronomiebetrieben einen deutlichen Mehrerfolg bescherte. Der After‐Work‐Markt soll daher beibehalten werden.