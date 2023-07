Zeichen für mehr Demokratie Pass-Egal-Wahl: Hier darf jeder wählen Kärnten - Am 9. Oktober 2022 findet in Österreich die Wahl zum Bundespräsidenten statt. Parallel dazu wird die Pass-Egal-Wahl durchgeführt, für jene Menschen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Daniel Dutkowski

Über 1,3 Millionen Menschen in Österreich sind vom Wahlrecht ausgeschlossen. “Viele davon schon in Österreich geboren. Sie alle tragen zum Leben in ihrer Wahlheimat bei, bringen sich auch sehr oft aktiv in die Zivilgesellschaft ein”, wissen die Experten der zivilgeselllschaftlichen Einrichtung “Plattform Migration”.

Pass-Egal-Wahlen

Seit 2013 führt SOS Mitmensch daher gemeinsam mit Kooperationspartnern, wie der “Plattform Migration”, die sogenannten Pass-Egal-Wahlen durch. Teilnehmen dürfen daran alle Menschen im wahlberechtigten Alter, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich, aber keinen Österreichischen Pass haben. “Österreicher dürfen dort natürlich ebenfalls ihre Stimme abgeben, um die Aktion solidarisch zu unterstützen”, heißt es in einer Aussendung. Damit wolle man gemeinsam ein Zeichen für mehr Demokratie und Teilhabe setzen.