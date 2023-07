Am Wochenende

Gratulation! Platz 2 für Kärntner Mini Ladies­formation

Klagenfurt - Fünf Damen und ein Ziel, so ging die Formation Victorious Angels vom Next Dance Club - NDC aus Klagenfurt am Samstag zum Bewertungsturnier nach Tulln an der Donau.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (128 Wörter)