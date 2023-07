Wildunfall in Reißeck Hirsch auf Wind­schutzscheibe ge­schleudert: Zwei Verletzte Reißeck - Bei einem Wildunfall am Mittwochmorgen wurden ein 49-jähriger Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau und seine mitfahrende 18-jährige Tochter verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) SYMBOLFOTO © LubosHouska/Pixabay

Am frühen Mittwochmorgen prallte ein 49-jähriger Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Auto auf der B106 Mölltal Bundesstraße frontal gegen einen die Fahrbahn querenden Hirsch. Dabei wurde das Tier gegen die Windschutzscheibe geschleudert und der Lenker sowie seine mitfahrende 18-jährige Tochter durch die Glassplitter verletzt.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Die Verletzten wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. “Das Wildtier verendete an der Unfallstelle”, heißte es seitens der Polizei.