Kärnten hat 55 neue Staats­bürger aus 25 Nationen Kärnten - Landeshauptmann Peter Kaiser am Dienstag, im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung begrüßen. „Ohne die eigene Identität aufzugeben, bitte ich Sie dennoch, sich mit Freude und dem nötigen Respekt der österreichischen Staatsbürgerschaft würdig zu erweisen." Staatsbürgerschaftsverleihungen mit LH Kaiser im Spiegelsaal.

Kaiser verwies auf die trotz aller Herausforderungen stabile Situation in Österreich und Kärnten, welche nicht zuletzt auf der Fürsorge in unserem Land basiere. „Wir vertrauen einander und stehen einander, und vor allem den Kindern, zur Seite. So ist es uns heuer beispielsweise mit dem Kinderstipendium gelungen, dass die Bildung der Jüngsten nicht mehr vom Einkommen ihrer Eltern abhängig ist. Denn wir alle wissen, dass Wissen und Bildung die Schlüssel zu einer positiven Zukunft sind“, so der Landeshauptmann.

Einander mit Offenheit begegnen

Abschließend meinte er: „Ich hoffe, Sie begegnen vielen offenen Kärntnerinnen und Kärntnern und ersuche Sie, ihnen mit derselben Offenheit zu begegnen.“ Die neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger stammen aus Syrien, Russische Föderation, Marokko, Portugal, Irak, Afghanistan, Albanien, Deutschland, Indien, Italien, Rumänien, Nordmazedonien, Niederlande, Kosovo, Tunesien, Simbabwe, Kosovo, Türkei, Kasachstan, Ukraine, Bangladesch, Taiwan, Großbritannien, Nigeria und Thailand.