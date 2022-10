Second-Hand-Shopping am Messegelände Wow! 500 Aus­steller bei der Baby- und Kinder­börse Klagenfurt - Mamis und Papis aufgepasst denn vom 1. bis 2. Oktober 2022 kann man in der Messehalle 4 wieder nach Herzenslust für die lieben Kleinen shoppen. Die beliebte Baby- und Kinderbörse findet wieder statt und tausende gebrauchte Baby- und Kinderartikel wechseln ihren Besitzer. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (292 Wörter) © Christine Jeremias

Das erfolgreiche Verkaufskonzept gibt es bereits seit 2011 und lockt zwei Mal jährlich rund 4000 Besucher aufs Messegelände. Die 500 Verkäuferinnen sind zum Großteil private Anbieterinnen, aber auch Firmen mit selbst produzierten Baby- und Kinderartikel sind mit an Bord.

Nachhaltigkeit & Kostengünstig

Second-Hand-Shopping ist ein Begriff, der gerade in Zeiten der Teuerungswelle und im Sinne der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Die Baby- und Kinderbörse gibt es schon seit über 10 Jahren und erfreut sich heuer besonderer Beliebtheit. Jeder, der Kinder hat, weiß um die Thematik Bescheid: Baby- und Kinderkleidung, Sportgeräte und Spielsachen, die kaum getragen und genutzt wurden, müssen nach kürzester Zeit und schweren Herzens ausrangiert werden. „Wir möchten jungen Eltern eine Plattform bieten, auf der sie einerseits ihre fast neuwertigen Baby- und Kinderartikel verkaufen und andererseits auch gut erhaltene Produkte in den nächsten Größen günstig erwerben können“, ist Projektverantwortliche Sabrina Moser von der Nachhaltigkeit der Veranstaltung überzeugt.

Freier Eintritt

Das Angebot reicht von Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen über Sportgeräten bis hin zur Babyerstausstattung. Bei freiem Eintritt ist es möglich, an beiden Tagen von 8.30 Uhr bis 14 Uhr kostengünstig einzukaufen. Die rund 500 Aussteller sind vorwiegend private Anbieter*innen. Auch Einzelstücke, die mit liebevoller Handarbeit hergestellt wurden, können bei der beliebten Veranstaltung erworben werden.

Freiwillige Spende

Der Verein Together ist auch dieses Mal mit dabei und sammelt für hilfsbedürftige Menschen. Alles was beim beliebten Kinderflohmarkt nicht verkauft wird, kann gespendet werden. „Vollkommen egal ob Hilfsgüter für Kinder oder Erwachsene – wir sind dankbar für jede Spende!“, erklärt Angelika Tarmann vom Verein Together und fügt hinzu: „Auch die Besucher können gerne Kleider und Sachspenden von zu Hause aus mitbringen und bei uns abgeben.“