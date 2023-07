Wiesn-Party im V-Club Produzent von "Layla": Ikke Hüftgold kommt nach Villach V-Club Villach - Es ist wohl der umstrittenste Ballermann-Hit des Jahres: "Layla" von DJ Robin und Schürze. Nun kommt der Executive-Producer des Songs, Ikke Hüftgold, erneut für einen Auftritt nach Kärnten! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) © Montage: Ikke Hüftgold & V Club Villach

Der Partyhit „Layla“ von DJ Robin und Schürze sorgte im Sommer für Wirbel – auf vielen Festen wurde das Lied sogar verboten, hinter welchem der deutsche Sänger und Musikproduzent Ikke Hüftgold steckt. Er war als Produzent maßgeblich an dem Sommerhit beteiligt und kommt heuer bereits zum zweiten Mal nach Kärnten.

Wiesn-Party mit Layla-Produzent

Nachdem er bereits den Nachkirchtag in Köcking rockte, wir haben berichtet, kündigte er sich nun auch für das Wiesn-Fest im V-Club Villach an. Am Freitag, dem 7. Oktober 2022 will er dort gemeinsam mit Kärnt’n Gluat die größte Disco Kärntens zum Beben bringen. Wir sind gespannt!