System an der Kippe? KPÖ schlägt Alarm: "Hunderte Betten sind gesperrt, die Personal­situation ist dramatisch" Graz/ Steiermark

“Die Lage in den steirischen Krankenhäusern wird immer dramatischer,” heißt es heute in einer Aussendung der KPÖ. Knittelfeld, Bad Radkersburg und sogar das Uni-Klinikum Graz wären demnach betroffen. Wegen den chronischen Mangels an Ärzten und Pflegekräften sind hunderte Betten im ganzen Land gesperrt – Zustände, vor denen die KPÖ seit vielen Jahren gewarnt hat.

Wie lange warten?

„Seit Jahren schlagen die Beschäftigten in den Spitälern und die Opposition im Landtag Alarm. Alle haben den akuten Personalmangel kommen sehen – nur die Landesregierung hat sämtliche Warnungen ignoriert und ihre völlig fehlgeleitete Gesundheitspolitik ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen. Ich frage mich wirklich, wie dramatisch die Zustände in den steirischen Spitälern noch werden müssen, bis diese Landesregierung endlich handelt!“, so KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Unterschriften werden gesammelt

Um den Pflegepersonalmangel in den Griff zu bekommen, sammelt die KPÖ Steiermark im Bündnis mit vielen Beschäftigten gerade Unterschriften für bessere Arbeitsbedingungen: „Höhere Bezahlung, mehr Ausbildungsplätze, kürzere Arbeitszeiten und bessere Personalschlüssel – das hilft hundert Mal besser gegen den Pflegepersonalmangel als jede Werbekampagne. Höchste Zeit, dass die Landesregierung diesen Forderungen der Beschäftigten endlich nachkommt!“, fordert die kommunistische Landtagsabgeordnete.

Maßnahmen wären zu setzen

Auch gegen den Ärzte-Mangel sind Maßnahmen überfällig. Die KPÖ fordert eine erhebliche Aufstockung der Humanmedizin-Studienplätze, ein verbessertes Personalbedarfsplanungsinstrument für die Spitäler und die Ausarbeitung eines konkreten, umfassenden Maßnahmenpakets zur Erhöhung der Zahl von Ärzten in der öffentlichen Gesundheitsversorgung.