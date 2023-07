Sport, Spiel & Spaß

10. ASVÖ Familien­sporttag: Über 200 Kinder nahmen teil

Feldkirchen - Am 24. September 2022 fand der 10. ASVÖ Familiensporttag in der NIMO Arena in Feldkirchen statt. Über 200 Kinder und ihre Begleiter konnten an zahlreichen Stationen, betreut von Vereinen aus der Region, verschiedenste Sportarten kennenlernen und ausprobieren.

