Am Samstag Hubschrauber landete: Frau verletzte sich wegen Rotor-Wind schwer Bruck-Mürzzuschlag - Bei einer Hubschrauberlandung Samstagmittag, 24. September 2022, kam eine Frau durch den starken Wind des Rotors zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Am Samstag, 24. September 2022, fand in Langenwang ein Sicherheitstag der Einsatzorganisationen statt. Als gegen 12 Uhr der Polizeihubschrauber im abgesperrten Bereich zur Landung ansetzte, dürfte eine 66-jährige Zuschauerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgrund des starken Windes des Rotors das Gleichgewicht verloren haben. Sie kam zu Sturz und erlitt dabei eine schwere Verletzung an der linken Schulter. Nach der Erstversorgung wurde die Frau ins Krankenhaus nach Mürzzuschlag eingeliefert und ambulant behandelt.