"Gibt keine Ausreden" ERDE und GRÜNE unter­stützen Forderung von "Rett' ma die Schütt" Villach - Über 3.500 Bürger aus Villach unterstützten das Volksbegehren der Bürgerinitiative "Rett' ma die Schütt". Verantwortung ERDE will sich nun für dessen Behandlung im Gemeinderat einsetzen. "Wenn rund 3.500 Menschen von einer Stadtregierung so eindrucksvoll Mitsprache einfordern, gibt es keine Ausreden", meint Klubobmann Sascha Jabali. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) Erde-Klubobmann Sascha Jabali © Verantwortung Erde Artikel zum Thema "Rett´ma die Schütt!" 3.500 Unterschriften wurden an die Stadt Villach übergeben

Am Dienstag, dem 27. September 2022, wurde von der Bürgerinitiative “Rett’ ma die Schütt” ein Gemeindevolksbegehren an die Stadt Villach übergeben, für das sich mehr als 3.500 Unterstützer ausgesprochen haben – wir haben berichtet. “Das ist nicht nur eine herausragende Leistung der Initiative, zu der man durchaus gratulieren kann, es ist auch ein Grund zu großer Freude. Zum ersten Mal wird in Villach dieses demokratische Werkzeug von Bürgern unserer Stadt eingesetzt”, halten Erde-Klubobmann Sascha Jabali und Grünen-Gemeinderätin Karin Herkner fest.

Für Gemeindevolksbefragung braucht es eine Mehrheit

Die Forderung der Bürgerinitiative, Planungen von Beschlüssen bis zur Behandlung des Gemeindevolksbegehrens durch den Gemeinderat aufzuschieben, werde von Verantwortung Erde vollinhaltlich unterstützt. “Es sollte in so einer Situation eigentlich selbstverständlich sein, dass weitere politische Entscheidungen erst getroffen werden, wenn über die Forderung aus der Bevölkerung abgestimmt wurde”, so Jabali. Gefordert wird von den 3.500 Unterstützern die Durchführung einer Gemeindevolksbefragung, zu den umstrittenen Plänen, auf rund 20 Hektar Grünfläche in Schütt-Federaun ein Logistikzentrum zu errichten. Damit eine Gemeindevolksbefragung durchgeführt wird, braucht es eine Mehrheit des Villacher Gemeinderates.

“Gibt keine Ausreden”

“Wenn rund 3.500 Menschen von einer Stadtregierung, die sich Bürger-Beteiligung selbst zum Ziel setzt, so eindrucksvoll Mitsprache einfordern, gibt es keine Ausreden. Es ist nun an Bürgermeister Günther Albel als Tagesordnungsersteller dafür sorgen zu tragen, dass das schon seit geraumer Zeit angekündigte Gemeindevolksbgehren zeitnah im Gemeinderat behandelt wird. Wir appellieren auch an die Kollegen der anderen Fraktionen, die Villacher und ihre Anliegen ernst zu nehmen und diesem Wunsch nach Mitsprache nachzukommen”, betont Jabali abschließend.