Vor der Landesregierung Demo: Klagenfurt setzt sich für Rechte von Menschen mit Be­hinderung ein Klagenfurt - In allen Landeshauptstädten fand heute eine Inklusions-Demo für die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen statt. Auch vor der Landesregierung in Klagenfurt versammelten sich zahlreiche Teilnehmer. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) © Jeremias

Rund 100 Personen nahmen an der friedlichen Demonstration am Mittwoch teil – darunter natürlich zahlreiche Vereine, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen. “Bereits vor 14 Jahren hat Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) unterschrieben und sich damit zur Umsetzung verpflichtet. Dennoch sind Menschen mit Behinderungen in vielen Bereichen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen”, so der Vorwurf der Demo-Veranstalter. Auch der im Juli beschlossene Nationale Aktionsplan Behinderung wird kritisiert.

Mehr Inklusion gefordert

Demo-Teilnehmer fordern von der Bundesregierung und den Landesregierungen unter anderem ein inklusives Bildungssystem, bedarfsgerechte Persönliche Assistenz, barrierefreie Gebäude und existenzsichernde Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen.

Bedarfsplanung für Menschen mit Behinderung in Kärnten

Bis zum Jahr 2025 wird die Zahl der in Kärnten zu betreuenden Menschen mit Behinderung um etwa 38 Prozent (das sind rund 600 Klientinnen und Klienten im Betrachtungszeitraum 2018 bis 2025) ansteigen. Bis zum Jahr 2030 wird der Anstieg rund 41 Prozent bzw. 670 Klientinnen und Klienten betragen. Das geht aus einer Bedarfsprognose – erstellt von der Gesundheit Österreich GmbH – hervor. Aktuell verfügt die Behindertenhilfe Kärnten über 2590 bewilligte Plätze an ca. 160 Standorten in ganz Kärnten: 530 Plätze sind vollintern, also Wohnen und Tagesstruktur, dazu kommen 639 Wohnplätze und 1421 Plätze in der Tagesstruktur.

„Seit 2018 haben wir im Wohnbereich 164 neue Plätze geschaffen. Der Trend geht deutlich zu inklusiven Wohnformen. So forcieren wir auch viele Projekte mit dem gemeinnützigen Wohnbau. Parallel dazu bauen wir Spezialfördereinrichtungen für Personen mit besonderen Bedürfnissen weiter aus“, informierte die Sozialreferentin Beate Prettner vor einigen Tagen. Auch im Bereich der Beschäftigung wurden in Kärnten in den vergangenen Jahren 133 neue Plätze geschaffen