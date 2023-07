ÖAMTC warnt derzeit Wild auf der Straße: Wie reagierst du im Ernstfall richtig? Kärnten - Österreichweit kommt es alle 7 Minuten zu einem Wildunfall. 2021 wurden laut ÖAMTC 325 Personen bei Wildunfällen verletzt. In Kärnten waren es 2021 35 Unfälle. Doch wie reagiert man im Ernstfall? von Redaktion 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © DerWeg / Pixabay Artikel zum Thema Hirsch auf Wind­schutzscheibe ge­schleudert: Zwei Verletzte

“Trifft man mit 50 km/h auf einen 20 kg schweren Rehbock, wirkt eine halbe Tonne auf Fahrzeug und Fahrer:in, bei 100 km/h beträgt die Aufprallwucht zwei Tonnen”, erklärt Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik und fügt hinzu: “Die Folgen für Autoinsass:innen und andere Verkehrsteilnehmer:innen sind dramatisch, wenn man von der Fahrbahn abkommt, im Gegenverkehr landet oder einen Baum am Straßenrand touchiert. Wenn der Bremsweg nicht mehr ausreicht, ist es unter Umständen besser, einen Zusammenstoß mit dem Tier in Kauf zu nehmen. Motorrad- und Mopedlenkende sollten in Wildwechselzonen besonders umsichtig und vorausschauend fahren.”

Beide Straßenseiten im Blick behalten

Besondere Achtsamkeit ist in den frühen Morgen- sowie in den Abendstunden erforderlich. Denn um diese Zeiten kommt es besonders häufig zu Wildunfällen. Dabei sollte man unbedingt beide Straßenseiten im Blick haben, denn: auch wenn Menschen unterbewusst damit rechnen, dass das Wild eher von rechts kommt, können Wildtiere von beiden Seiten auf die Fahrbahn laufen.