Neue Adresse

Städtischer Willkommens­stand für Ukrainer siedelt

Graz - Oksana Katelnytska betreute von Anfang an gemeinsam mit Kolleg:innen den Willkommensstand für Ukrainer:innen im Ankunftszentrum in der Messehalle D. Mit 15. September wurde dieses Zentrum geschlossen, der Willkommensstand siedelte damit in die Servicestelle am Bahnhofsgürtel.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (63 Wörter)