Feierliche Enthüllung: Nach dieser Persönlich­keit wurde nun eine Brücke in Lendorf benannt Lendorf - In Erinnerung an seine Verdienste als Pfarrer, Sprachforscher und um die Verständigung zwischen den Volksgruppen wurde eine Brücke über die Wölfnitz nun nach Urban Jarnik benannt. Die Namenstafel wurde am Mittwochvormittag von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Mitgliedern des Stadtsenates und Gemeinderates sowie prominenten Gästen enthüllt.

Urban Jarnik wurde in St. Stefan im Gailtal geboren, verbrachte aber die meiste Zeit seines Lebens in Klagenfurt. Dort besuchte er von 1795 bis 1806 das Gymnasium, das Lyzeum und das Priesterseminar. Er wirkte nach seiner Ausbildung drei Jahre lang als Kaplan in Tultschnig und von 1811 bis 1818 als Kaplan in der Domkirche sowie in der Stadthauptpfarrkirche St. Egid.

Sprachwissenschaftler, Lyriker und Publizist

Jarnik war aber nicht nur Priester, sondern auch Sprachwissenschaftler, Lyriker und Publizist. Vor allem aber gilt er als Begründer der slowenischen Volkskunde und Dialektologie der Slowenen in Kärnten und fungierte als Brückenbauer zwischen der deutschen und slowenischen Sprache. Er lebte größtenteils in Moosburg, der Weg nach Klagenfurt führte ihn stets über die Brücke über die Wölfnitz in Lendorf. Die bisher namenlose Brücke wird deshalb nun als Urban Jarnik-Brücke benannt.