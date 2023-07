„Bei mir bistu shein”

Komödie Graz: Steirische Dixie­land–Legenden führen durch 20iger- und 30iger-Jahre

Graz - Mit humorvollen Geschichten und schwungvollem Swing und Dixieland-Jazz von „Icecream“ über “Bei mir bistu shein (Ich finde Dich hübsch)“ bis „Oh When the Saints“ führen die steirischen Dixieland–Legenden durch die 20iger- und 30iger-Jahre. Ein Graz-Konzert gibt es am 28. Oktober in der Komödie Graz.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (217 Wörter)