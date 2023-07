Nanu? Un­gewöhnlicher Fund: Grazerin entdeckte Python auf Autobahn Trieben - Das sieht man wohl nicht alle Tage: Kürzlich fand eine Grazerin am Pannenstreifen einer Autobahn eine Python. Sie brachte die Schlange zu Experten. Das Tier wurde vermutlich ausgesetzt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay/ottawagraphics

Wie die Kronen Zeitung berichtete, verfiel die Grazerin nicht in Panik, sondern reagierte genau richtig – gelernt hat sie die richtige Umgangsweise Jahre zuvor bei einem Praktikum in einem Reptilienzoo. So gab sie das 1,20 Meter lange Tier sorgfältig in einen Isolier-Sack und verständigte einen Reptilien- und Amphibienexperten. Dort brachte sie die Schlange anschließend auch hin. Laut der Einschätzung des Experten befand sich die Schlange in gutem Zustand. Vermutet wird, dass das Tier ausgesetzt wurde.