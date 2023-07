Für neu adoptierte Hunde: Stadt plant Aussetzung der Hunde­steuer, um Villacher Tierheim zu entlasten Villach - 150 Tiere, so viele wie noch nie, warten derzeit im Villacher Tierheim auf neue Besitzerinnen oder Besitzer. Nun gibt es Pläne der Villacher Stadtregierung zur Aussetzung der Hundesteuer für zwei Jahre für all jene, die in den kommenden Wochen einen Hund bei sich aufnehmen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) #GOODNews © Kerstin Katzjaeger-Giannakopoulos

Schwierige Situation im Villacher Tierheim: 150 Tiere warten derzeit darauf, dass sie jemand abholt. Ein Grund dafür: Viele können oder wollen sich Haustiere nicht mehr leisten. „Da wollen wir als Stadt aushelfen“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). „Zum einen wird es in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag geben, die Hundesteuer für heuer und das kommende Jahr all jenen zu erlassen, die in den kommenden Wochen einen Hund aus dem Tierheim aufnehmen.“

Futterspende im Wert von 1.000 Euro

Außerdem haben die Mitglieder der Stadtregierung kürzlich gemeinsam eine Futterspende im Wert von 1.000 Euro im Villacher Tierheim abgegeben. „Wir leben in einer herausfordernden Zeit, da ist es wichtig, Geschlossenheit zu zeigen“, sagt Bürgermeister Albel stellvertretend für die Mitglieder der Stadtregierung. Die Stadt habe für den Herbst bereits Vorbereitungen getroffen und wird in der kalten Jahreszeit Energie sparen, wo es sinnvoll ist. Zudem wird es weitere Unterstützungsaktionen geben: In Planung ist unter anderem die Unterstützung der Bezieherinnen und Bezieher des Heizkostenzuschusses des Landes Kärnten in Form einer Brennholzaktion.