Wetterprognose Bewölkt und regnerisch: So wird das Wetter am Donnerstag Kärnten - Am Donnerstag dominieren in Kärnten dichte Wolken und vereinzelnd Regenschauer. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad.

“Die Regenschauer in der Früh in Unterkärnten ziehen ab. Es ist aber nur vorübergehend trocken”, warnt die ZAMG. Im Tagesverlauf breitet sich von Süden her dann bald wieder Regen auf weite Landesteile aus. Mit Tageshöchstwerten zwischen 10 und 14 Grad bleibt es weiterhin kühl.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

