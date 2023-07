Berufsfeuerwehr im Einsatz Vergessenes Tuch löste Küchen­brand aus Jakomini - Am Mittwochnachmittag geriet die Küche einer Wohnung in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 15.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Brand in einer Wohnung in der Schörgelgasse gerufen. Am Einsatzort trafen die Beamten die 20-jährige Bewohnerin an, welche zuvor die Einsatzkräfte verständigt hatte. Sie gab an, bei der Rückkehr in ihre Wohnung Rauchentwicklung wahrgenommen zu haben. Daraufhin habe sie den Notruf getätigt. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit 23 Kräften und zwei Sonderfahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Brand könnte durch ein auf dem Herd vergessenes Tuch ausgelöst worden sein.