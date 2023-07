Lehrberufe attraktiver gestalten Spedi­teure in schwierigen Zeiten als wichtige Wirtschafts­säule Klagenfurt - Rekordniveau bei Exporten und Lehrlingsausbildung: Kärntner Spediteure sorgen nicht nur für reibungslose Abläufe von Wirtschaftskreisläufen, sondern sind gerade auch in schwierigen Zeiten wichtige Partner für Unternehmen. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (333 Wörter) Markus Ebner, Fachgruppenobmann der Spediteure in der Wirtschaftskammer Kärnten © Foto Serra

Die Kärntner Wirtschaft ist stark im Export: Das zeigen die Zahlen, die Markus Ebner, Obmann der WK-Fachgruppe Spediteure, bei der Fachgruppentragung präsentieren konnte. Die Exporte haben wieder das Rekordniveau von über acht Milliarden Euro erreicht und sind damit in schwierigen Zeiten eine wichtige Wirtschaftssäule der Kärntner Wirtschaft. Damit es mit dem Export auch klappt und die Waren dorthin kommen, wohin sie sollen, sorgen die Spediteure mit 104 Mitgliedsbetrieben in Kärnten.

Verlässliche Partner für die Wirtschaft

In Gesamtösterreich tragen die Speditionsbetriebe über 15 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung bei und bilden über 2.700 Lehrlinge aus. Auch die Kärntner Speditionsbetriebe investieren seit Jahren beständig in die Ausbildung des Nachwuchses. Walter Werner von der Berufsschule Villach bestätigt, dass der Lehrling Betriebslogistikkaufmann ein wichtiger Job für die Zukunft ist. Bereits viele Junge konnten in der Logistikbranche Fuß fassen und sind begeistert vom vielfältigen Aufgabenbereich. Lisa Hrovat ist eine davon. Sie ist Speditionskauffrau und wurde als Lehrling des Jahres ausgezeichnet.

Kärntens top Speditionslehrlinge

„In Kärnten haben wir einen sehr hohen Ausbildungslevel in den Lehrbetrieben. Nur wenn wir selbst ausbilden, können wir aktiv dem Fachkräftemangel entgegentreten“, sagt Ebner. Um die Attraktivität der Lehrberufe in der Logistikbranche bekannter zu machen und die Talente der Lehrlinge zu zeigen, wird jährlich ein Lehrlingswettbewerb organisiert. Dabei wird nicht nur Fachwissen abgeprüft, sondern auch Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit. „Die Lehrlinge wurden in den Betrieben bestens darauf vorbereitet“, sagt Ebner. Bei der Fachgruppentagung wurden die Sieger bekannt gegeben und entsprechend geehrt. Die Anerkennung sei für die jungen Talente eine große Motivation.

Sieger des Lehrlingswettbewerbes

Auf den ersten Platz schaffte es heuer Alexander Koch von Gebrüder Weiss, Lisa Satz von der Spedition Traußnig holte sich den 2. Platz und auf den 3. Platz ist Matthias Sackl ebenfalls Gebrüder Weiss. „Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unserer Lehrlinge, aber auch auf unsere hervorragenden Betriebe, die eine top Ausbildung für den Nachwuchs ermöglichen“, sagt Ebner.