Klagenfurt - Am 1. Oktober 2022 wird die CO₂-Steuer eingeführt. Viele tanken deswegen ihren Wagen noch voll. Bei der Klagenfurter Magistratstankstelle ist allerdings soviel los, dass das Ordnungsamt angefordert werden musste, um den Verkehr zu regeln.

Aufgrund der CO₂-Bepreisung, die am 1. Oktober 2022 in Kraft tritt, wird das Tanken um einiges teurer. Viele nutzen die verbleibenden Tage um ihr Auto vollzutanken. In Klagenfurt ist deswegen auch die Magistratstankstelle derzeit überfüllt. “Im Kreuzungsbereich entstand ein Chaos aufgrund der vielen Autofahrer, wir mussten das Ordnungsamt anfordern, damit sie uns den Verkehr regeln”, erzählt ein Mitarbeiter der Tankstelle auf Anfrage von 5 Minuten.

Bis zu 1.000 Tankladungen am Tag

Aufgrund der hohen Sprit-Nachfrage muss mittlerweile jeden Tag ein Tankzug mehr angefordert werden. Bis zu 1.000 Tankladungen werden momentan täglich abgefüllt. “Mehr Kapazitäten haben wir bei unserer Tankstelle dann aber auch nicht”, meint der Mitarbeiter. Es werden auch Hamsterkäufe getätigt: “Ich nenne es den “Klopapier Effekt”, wenn das Auto vollgetankt wurde, werden Reservekanister aus dem Kofferraum geholt und aufgefüllt, dadurch entstehen dann noch längere Wartezeiten”, sagt der erfahrene Tankwart. Derzeit muss man, den ganzen Tag über, Geduld und Zeit mit bringen, es dauert in etwa 15 bis 30 Minuten bis man zu seiner Tankfüllung kommt.

“Kärntenweit am Günstigsten”

Heute (Stand 8.30 Uhr) kostet bei der Magistratstankstelle der Diesel 1.81 Euro und Super 1.538 Euro. Laut dem Mitarbeiter sei die Klagenfurter Tankstelle heute damit die günstigste in ganz Kärnten. “Ich hoffe, dass der Ansturm dann aber mit 1. Oktober abflacht, denn derzeit geht es drunter und drüber. Ich schätze wir werden auch heute das Ordnungsamt zu Hilfe rufen müssen”, erklärt er. Die Tankenden seien vom Gemüt her ganz unterschiedlich den Kassierern gegenüber. “Manch einer lässt seinen Zorn an der Kassa aus, andere wiederum geben Trinkgeld”, so der Tankstellenmitarbeiter abschließend.