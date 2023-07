Fahrradverleih Ergattere Bikes zum Sonderpreis: PAPIN SPORT & FREIZEIT rüstet sich für die neue Saison Villach - PAPIN SPORT & FREIZEIT ist in der Fahrradszene Europas nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem Geschäft, Fahrradverleih und Büro in Villach ist das Südtiroler Unternehmen der erste Ansprechpartner für begeisterte Profi- und Amateur-Radsportler. Diesen Herbst hat man bei PAPIN SPORT & FREIZEIT nun ein ganz besonderes Angebot für seine Kunden. von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) Werbung Das Team von PAPIN SPORT & FREIZEIT berät dich gerne in ihrem Shop in der Gerbergasse 37 © Papin Sport

Der Fahrrad-Allrounder in Villach

Ein erfolgreicher Fahrrad-Sommer liegt hinter dem Fahrradverleih-Geschäft PAPIN SPORT & FREIZEIT in Villach. Der Hype um das radeln, egal ob mit einem konventionellen oder mit E-Antrieb, ist bei den Kärntnern ganz offensichtlich ungebrochen. Mit über 16.000 Fahrrädern für Kinder und Erwachsene deckt das Südtiroler Traditionsunternehmen alle Bedürfnisse und Leistungsprofile perfekt ab. Damit deiner Radtour nichts im Wege steht, gibt es bei PAPIN SPORT & FREIZEIT natürlich auch das passende Zubehör sowie einen mobilen Rad-Servicedienst, der dir auf allen Wegen zur Seite steht.

Für den Fahrradverleih stehen bei PAPIN SPORT & FREIZEIT zahlreiche verschiedene Fahrradtypen zur Verfügung © Papin Sport Dabei sind die verschiedenen Modelle genau an die spezifische Leistungsprofile der Kunden angepasst © Papin Sport Zudem bekommt man auch das passende Zubehör, sowie einen Rad-Servicedienst zur Seite gestellt © Papin Sport

Hol dir deinen Generalüberholten

Vom Touring-Bike, über E-Fully bis hin zu City- und Kids-Bikes findest du im Fahrradverleih von PAPIN SPORT & FREIZEIT alles was das Herz begehrt. Um bereits für die kommende Saison voraus zu planen, verkauft der Shop in Villach nun eine Reihe an generalüberholten Bikes aus dem Verleihgeschäft zu stark vergünstigten Preisen. Bist du gerade auf Suche, nach dem passenden Bike für deine nächsten Abenteuer? Hier bietet sich dir eine einmalige Kaufgelegenheit! Alle Räder werden in neuwertigem Zustand und generalüberholt angeboten. Auf jedes gebrauchte Bike gewährt PAPIN SPORT & FREIZEIT zudem ein Jahr Garantie. Einen Überblick über das komplette Sortiment erhälst du online unter www.papinsport.com/shop.