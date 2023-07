Wir fragten für euch nach Leserfrage: Warum wurde auf der A2 so ein großer Bau­abschnitt eingerichtet? A2 Warmbad/ Arnoldstein - Wenn uns 5 Minuten Leser öfter die selbe Fragen stellen, gehen wir diesen sehr gerne nach. Diesmal geht es um die aktuellen Bauarbeiten auf der A2 Südautobahn zwischen Villach und Arnoldstein. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) Leserstory © 5min.at

Diesbezüglich haben sich bereits mehrere Leser bei uns gemeldet. Einige Autofahrer ärgern sich über die Länge der Baustelle. Diese stößt vor allem bei Pendlern auf Unverständnis, da entlang großer Teile des Streckenabschnitts „überhaupt nicht gearbeitet wird“, so die Argumentation. Aus Sicht eines Laien sind diese Abschnitte „einfach so abgesperrt“ und kosten “uns viel Zeit.” “Für mich unerklärlich, warum man dann so eine lange Strecke als Ganzes absperrt,” so ein 5 Minuten Leser. Eine andere sagt: “Seit der Baustelle fährt man ganze zehn Minuten länger in eine Richtung.“

Leserfrage: Aus welchem Grund hat man sich dazu entschieden, die gesamte Länge auf einmal abzusperren und nicht Stück für Stück?

Walter Mocnik, Pressesprecher der Asfinag: Das ist recht einfach erklärt: Teile der gesamten Strecke werden saniert, natürlich können Bauarbeiter nicht überall zugleich sein, teilweise finden Arbeiten auch unterhalb (Brücken) statt, auch da sieht man als Autofahrer niemanden. Es ist daher eben nicht möglich, nur einen Teil zu sperren, abgesehen davon müssen die Arbeiten vor dem Winter abgeschlossen sein.

Nur zwei Minuten Zeitverlust

Außerdem klärt er als Information auf: “Wenn man zehn Kilometer lang 80 km/h statt 130 fährt, „kostet“ das knapp zwei Minuten an Zeit (130 km/h circa 5 Minuten für diese Strecke, 80 km/h etwas mehr als sieben Minuten).” Es kommt einem subjektiv einfach länger vor, als es wahrscheinlich tatsächlich der Fall ist.