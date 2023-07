Neuer Termin Wegen Schlechtwetter: Jugendlauf auf 21. Oktober verschoben Villach - Am morgigen Freitag, 30. September, hätte der Villacher Jugendlauf quer durch die Villacher Innenstadt über die Bühne gehen sollen. Weil jedoch Schlechtwetter vorhergesagt ist, wird die Veranstaltung auf 21. Oktober verschoben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © 5min.at



Eine große und wichtige Veranstaltung ist der Jugendlauf in der Innenstadt, der am morgigen Freitag, 30. September, hätte stattfinden sollen. In Kooperation mit dem Villacher Jugendreferat und dem Heeressportverein (Sektion Orientierungslauf) wurde eine spannende, kurze Strecke mitten durch die Innenstadt gewählt. Ziel der Veranstaltung ist es, nebst Spaß und einer sportlichen Betätigung, die Stadt völlig neu und anders erleben zu können. Wegen des vorhergesagten Schlechtwetters musste jetzt allerdings der Jugendlauf auf den 21. Oktober verschoben werden. Auch am neuen Veranstaltungstermin gibt es insgesamt 2500 Euro an City Gutscheinen und Sonderpreise zu gewinnen.