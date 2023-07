Acht Frauen, vier Männer und ein Verein werden ausgezeichnet Jazz­musiker Wolfgang Puschnig erhält Landes­kulturpreis Klagenfurt - Der bekannte Kärntner Jazzmusiker Wolfgang Puschnig erhält den mit 14.500 Euro dotierte Kulturpreis des Landes Kärnten in der Sparte Musik. Insgesamt werden 13 Preise mit einer Gesamtdotierung von 66.300 Euro auf Vorschlag der Fachbeiräte des Kärntner Kulturgremiums vergeben. Der genaue Termin für die Preisverleihung sei derzeit noch in Planung. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) Die Kulturpreisverleihung ist eine Visitenkarte für die Vielfalt von Kunst und Kultur in Kärnten (Archivfoto) © LPD Kärnten/fritzpress

Der bekannte Kärntner Jazzmusiker Wolfgang Puschnig erhält den mit 14.500 Euro dotierte Kulturpreis des Landes Kärnten in der Sparte Musik. Das teilte Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der entsprechenden Beschlussfassung in der Sitzung der Landesregierung, am 27. September 2022, mit. Neben dem Kulturpreis des Landes Kärnten werden noch drei Würdigungspreise mit je 6.000 Euro vergeben. Sie gehen an Fotografin Angelika Kampfer im Bereich elektronische Medien/Fotografie/Film, Hermann Hellwagner von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt im Bereich Naturwissenschaften/technische Wissenschaften und an Raffaela Lackner vom Architektur Haus Kärnten im Bereich Architektur und Verdienste um die Baukultur.

Acht Förderungspreise

Die acht Förderungspreise mit je 3.600 Euro gehen an Johanna Riedl (bildende Kunst), Sarah Rebecca Kühl (darstellende Kunst), Wolf-Maximilian Liebich (elektronische Medien/Fotografie/Film), Tara Meister (Literatur), Lena Kolter (Musik), Christina Kleinfercher (Volkskultur), Birgit Aigner-Walder (Geistes- und Sozialwissenschaften) sowie Roswitha Rissner (Naturwissenschaften/technische Wissenschaften). Außerdem gibt es einen Anerkennungspreis für besondere Leistungen im Bereich der freien Kulturarbeit, der mit 5.000 Euro dotiert ist und an den Kultur- und Sportverein URBAN PLAYGROUND geht.