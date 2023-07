Fußball rollte für den guten Zweck Benefizfuß­ballspiel: Matthias Dollinger gewürdigt St. Veit - LH Kaiser und Landessportdirektor Arthofer dankten bei Benefizfußballspiel zugunsten ukrainischer Flüchtlinge in St. Veit für gelebte Solidarität von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) Letztes Spiel: Dollinger lief gestern in der Jacques-Lemans-Arena in St. Veit mit der Nummer 19 ein. Er verabschiedete sich damit von seiner Fußballkarriere. © Daniel Raunig

Kärntner Schiedsrichter & Friends gegen die Soccer Evergreens standen einander gestern, Mittwoch, in der Jacques Lemans Arena in St. Veit beim 2. Benefiz-Fußballspiel gegenüber. Ein Aufeinandertreffen, das sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer nicht entgehen ließen. Alle Einnahmen kommen ukrainischen Flüchtlingsfamilien zugute.

In der 19. Minute Würdigung

Weiteres Highlight am Rasen: In der 19. Minute wurde das Spiel unterbrochen. Ex-ÖFB-Teamspieler Matthias Dollinger mit der Nummer 19 stand zum letzten Mal aktiv am Rasen und wurde in der Spielunterbrechung entsprechend gewürdigt. „Ich danke dem Organisatorenteam aber auch allen die heute gekommen sind und damit Solidarität zeigen“, betonte Kaiser in seinen Begrüßungsworten. Es sei ein besonderes Spiel in dem mit dem Abschied von Matthias Dollinger ein Stück österreichische Fußballgeschichte geschrieben wird, waren sich Kaiser und Arthofer einig. „Genießen wir das Spiel und seien wir in Gedanken auch bei den Menschen im Kriegsgebiet“, forderte der Sportreferent abschließend auf.

© Daniel Raunig © Daniel Raunig © Daniel Raunig

Hochkarierte Spieler & Zuschauer

Am Rasen zeigten einige bekannte Größen ihr Können am runden Leder. Darunter: Martin Hinteregger, Erwin “Jimmy” Hoffer und Co. Gecoacht wurden die Teams von Austria Klagenfurt-Trainer und Ex-Rapidler Peter Pacult sowie dem Kärntner Ex-Austrianer Franz Zore. Organisator Thomas Fröhlacher freute sich über zahlreiche prominente Zuschauer. Darunter: Landtagsabgeordneter Günter Leikam, St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider, sein Vize Philipp Liesnig, Klagenfurts Sportstadtrat Franz Petritz und Klaus Mitterdorfer, Präsident des Kärntner Fußballverbandes.