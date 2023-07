Eine Leidenshaft Ehren­urkunde für Obmann und Brief­marken­sammler Klagenfurt - Dr. Hadmar Fresacher ist eine Legende unter den Briefmarkensammlern und war über vier Jahrzehnte Obmann des Kärntner Philatelistenclubs Klagenfurt. In Würdigung und Anerkennung seiner Dienste im Bereich der Philatelie wurde Dr. Fresacher die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) Hadmar Fresacher bekam am Dienstag von Alois Dolinar die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt überreicht © StadtKommunikation/Hronek

Der Wahlklagenfurter Dr. Hadmar Fresacher (geboren in Villach) war bereits im Jahre 1967 im Vorstand des Kärntner Briefmarkensammlervereins in Klagenfurt als Schriftführer tätig. Im Jahre 1973 hatte er, gemeinsam mit Walter Leitner und Ferdinand Leitl, die Idee, einen Philatelistenclub für Postgeschichte zu gründen. Dieser Verein mit der Bezeichnung „Kärntner Philatelistenclub Klagenfurt“ wurde am 9. Oktober 1974 im Rahmen einer Gründungsversammlung im Hotel Janach in Klagenfurt ins Leben gerufen und Hadmar Fresacher stand diesem Verein als Gründungsobmann vor.

44 Jahre Obmann

Damals gehörten dem Verein 18 namhafte Philatelisten an. Mit kurzen Unterbrechungen in den 80er und 90er Jahren war Hadmar Fresacher insgesamt 44 Jahre Obmann des Kärntner Philatelistenclubs Klagenfurt. „Alles was man mit Leidenschaft tut, tut man gut. Und bei so viel Leidenschaft, wie Fresacher der Philatelie entgegenbrachte, machte er seine Aufgaben nicht nur gut, sondern hervorragend. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und bedanke mich für die vorzügliche Leitung des Kärntner Philatelistenclubs Klagenfurt“, wünscht Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten).

Seit 2001

1975 wurde der Beschluss gefasst, aufgrund der bestehenden Städtepartnerschaft Wiesbaden – Klagenfurt auch auf philatelistischer Ebene mit dem Wiesbadener Briefmarken-Sammlerverein von 1885 in eine Partnerschaft zu treten, die bis heute lebt und beiderseits sehr gepflegt wird. Seit 2001 gibt es auch sehr freundschaftliche Beziehungen zu den Philatelisten Sloweniens.

Würdigung und Anerkennung

Fresacher ist bei der gestrigen Jahreshauptversammlung des Vereins im Gasthof Neuwirth nicht mehr als Obmann zur Verfügung gestanden. Deshalb wurde ihm in Würdigung und Anerkennung seiner besonderen Verdienste und Leistungen um das Ansehen der Landeshauptstadt Klagenfurt im kulturellen Bereich, insbesondere als langjähriger Obmann des Kärntner Philatelistenclubs Klagenfurt, die Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee

verliehen.