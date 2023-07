Am 2. Oktober

Wow: VinizNest feiert sein 30-jähriges Jubiläum

Graz - Seit 30 Jahren bietet das VinziNest in Graz „Zuflucht für Schutzlose“. Mit 80 Schlafplätzen für Armutsmigranten* ist es außerdem zur größten Notschlafstelle in der Steiermark angewachsen. Am 2. Oktober findet das „Fest der Begegnung“ statt, um dieses runde Jubiläum zu feiern.

