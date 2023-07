Eisaufbau zieht sich in die Länge Erstes KAC Heim­spiel muss verschoben werden Klagenfurt - Der Termin des ersten Heimspiels der Rotjacken in ihrer neuen Heimstätte verschiebt sich um fünf Tage nach hinten, die Premiere in der Heidi Horten-Arena steigt damit am 21. Oktober 2022 gegen die Black Wings Linz. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) © KAC / Jannach



Die weitreichenden Neu- und Umbauarbeiten an der Heimstätte des EC-KAC, der zukünftigen Heidi Horten-Arena, gehen in ihre finale Phase: Trotz der hinsichtlich Materialverfügbarkeit und Preise sehr herausfordernden Situation in der Baubranche werden sämtliche für den heurigen Teil der Arbeiten vorgesehenen Zeitpläne eingehalten, sodass der Aufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Oktober nach aktuellem Stand keine Hindernisse mehr im Weg stehen. Dennoch hat sich der EC-KAC in Abstimmung mit dem Baustellenmanagement dazu entschieden, einen Sicherheitsbuffer von fünf Tagen einzuziehen und seine Heimpremiere an Stelle des 16. (gegen die Pioneers Vorarlberg) erst für den 21. Oktober (gegen die Black Wings Linz) anzusetzen.

Hauptgrund dafür ist die heuer aufgrund der Verkleinerung der Spielfläche verlängerte Phase des Eisaufbaus, die bis zu 14 Tage lang dauert. Weil während dieser Zeitspanne das Spielfeld nicht mehr mit Gerätschaften befahren werden kann, müssen sämtliche Bauarbeiten am Oberrang (wie beispielsweise auch die Montage des Videowürfels und der integrierten Zeitnehmung) zuvor abgeschlossen sein. Um dies mit Sicherheit gewährleisten zu können, erfolgt die Verlegung der Heimpremiere der Rotjacken um fünf Tage.

Ob das für 16. Oktober geplante Duell mit den Pioneers Vorarlberg auf Februar 2023 verschoben wird oder lediglich das Heimrecht (mit jenem der Begegnung am 20. Januar 2023) getauscht wird, steht aktuell noch nicht fest.