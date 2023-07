Einstimmig Wolfgang Germ zum neuen Brand­direktor-Stellvertreter ernannt Klagenfurt - Mit 1. Oktober bekleidet Wolfgang Germ die zweithöchste Funktion in der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Nach einstimmigem Stadtsenatsbeschluss überreichte Bürgermeister Christian Scheider am Mittwoch das Dekret. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider überreichte Wolfgang Germ das Dekret. © StadtKommunikation/Spatzek

Bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gibt es eine neue Personalentscheidung. Nach einstimmigem Stadtsenatsbeschluss wird Wolfgang Germ mit 1. Oktober der Titel Branddirektor-Stellvertreter verliehen. Personalreferent Bürgermeister Christian Scheider hat Germ das entsprechende Dekret am Mittwoch im Rathaus überreicht. „Aufgrund seiner jahrelangen und umfassenden Erfahrungen in den Bereichen Feuerwehr und Sicherheit war es eine logische Entscheidung des Stadtsenates, Wolfgang Germ zum Branddirektor-Stellvertreter zu ernennen“, betont Scheider.

“Das Thema Sicherheit war mir schon immer ein großes Anliegen.“

Im April 1997 ist Germ in den Dienst der Berufsfeuerwehr Klagenfurt eingetreten, er kennt die städtische Abteilung also bestens: „Ich habe bei der Berufsfeuerwehr an der Basis angefangen und im Laufe der Zeit viele verschiedene Funktionen übernehmen können. Das Thema Sicherheit war mir schon immer ein großes Anliegen.“ Auf dem zweiten Bildungsweg hat Germ die HTL-Matura absolviert und zwei Dienstprüfungen abgelegt. Von 2005 bis 2008 absolvierte er die Offiziersausbildung in Wien. Dann folgten 12 Jahre in der Klagenfurter Stadtregierung. Seit 2021 ist Germ wieder bei der Berufsfeuerwehr. Dort zählen nun hauptsächlich der Zivil- und Katastrophenschutz – unter anderem die Blackout-Vorbereitung von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren – sowie die Arbeit als Einsatz- Presseverantwortlicher zu seinen Aufgabengebieten.