Unfall bei Kreuzung E-Moped von LKW erfasst: 29-Jähriger schwer verletzt Graz/Gries - Am Donnerstagmorgen kollidierte im Kreuzungsbereich Eggenberger Gürtel/Kärntner Straße/Lazarettgasse ein Lkw-Fahrer (28) mit dem Lenker (29) eines Elektro-Kleinkraftrades. Die Rettung transportierte den 29-Jährigen mit einer schweren Verletzung ins UKH Graz. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © 5min.at

Der Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr gegen 7 Uhr früh am Eggenberger Gürtel in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich Kärntner Straße hielt er sein Fahrzeug bei einer Ampelanlage an. Der Elektor-Kleinkraftradlenker fuhr in dieselbe Richtung, überholte den Lkw an der rechten Seite (Busfahrbahn) und reihte sich vor ihm ein. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der Lkw an und erfasste das Kleinkraftrad am Heck. Die Rettung und Notarzt versorgten den verletzten 29-Jährigen (GU) und transportierten ihn in das UKH Graz. Er erlitt eine Fraktur des linken Knöchels.