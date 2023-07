Gratulation Steirer Nico Reichart (18) gewann Bundeslehrlings­wettbewerb Graz - Vor rund einer Woche hat der 18-jährige Lehrling Nico Reichart vom Straßenerhaltungsdienst den Bundeslehrlingswettbewerb für den Lehrberuf zum Straßenerhaltungsfachmann gewonnen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (l.) und Personallandesrat Werner Amon (r.) gratulierten Nico Reichart (M.) vom Straßenerhaltungsdienst zum Sieg beim Bundeslehrlingswettbewerb. © Land Steiermark/Resch

Damit ist der aus dem Bezirk Südoststeiermark stammende Nico Reichart in seinem Fach der beste Lehrling in ganz Österreich. Am heutigen Donnerstag haben Landeshauptmann-Stv. Anton Lang und Personallandesrat Werner Amon dem erfolgreichen STED-Lehrling zu seinen herausragenden Leistungen gratuliert.

Gratulation

„Es freut uns außerordentlich, dass wir in unserem steirischen Straßenerhaltungsdienst so motivierte und erfolgreiche Lehrlinge wie Nico Reichart haben. Der Landesdienst und die gesamte Steiermark brauchen künftige Facharbeiter wie Nico, damit wir unsere hohen Standards in allen Bereichen aufrechterhalten können. Der beste in ganz Österreich zu sein ist etwas ganz Besonderes, weshalb wir Nico Reichart sehr herzlich zu dieser herausragenden Leistung gratulieren. Unser Dank gilt dem gesamten Straßenerhaltungsdienst für seine tägliche Arbeit zum Erhalt unserer Infrastruktur”, sagen Landeshauptmann-Stv. Anton Lang und Personallandesrat Werner Amon.

Über Reichart

Nico Reichart, geboren am 14.03.2004, hat seine Lehre am 2. September 2019 in der Straßenmeisterei Gleisdorf begonnen. Bereits während der Lehrzeit ist er durch sein Interesse am Lehrberuf und seine große Motivation dafür, aufgefallen. Neben der Ausbildung in der Straßenmeisterei Gleisdorf hat er sich noch weitere Fertigkeiten und Kenntnisse im Lehrbauhof in Übelbach und in der Landesberufsschule in Murau, welche er mit Auszeichnung abgeschlossen hat, aneignen können. Der Bundeslehrlingswettbewerb fand von 19. September 2022 bis 21. September 2022 in der Straßenmeisterei Horn statt.