Nachdem sich die Nebelfelder verzogen haben, wird es sonnig

Zuwachs für die Gastroszene

Neueröffnung: Villacher Gastro­nom serviert hier bald ...

Villach - Mit einer kreativen Idee sorgt Gastronom Armin Rauscher bald für Zuwachs in der Villacher Gastroszene. Das Restaurant Aurea eröffnet bereits am 18. Oktober in der Innenstadt.