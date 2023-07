Schule warnt

Mutter schlug Alarm: Fremder wollte Volks­schulkind in sein Auto locken

Techelsberg - Wenn man so etwas hört, läuft es einem eiskalt den Rücken herunter. Am Mittwochnachmittag wurde ein Volksschulkind am Nachhauseweg von einem fremden Mann angesprochen. Er versuchte, das Kind zu sich ins Auto zu locken. Eltern und Schule schlagen nun Alarm und möchten warnen.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (166 Wörter)