„Die Impfung wirkt" Steirische HPV-Impfwoche: Kinder und Jugendliche vor krebsauslösenden Viren schützen Graz - Nächste Woche startet die Steirische HPV-Impfwoche. 750 steirische Ärztinnen und Ärzte impfen gratis gegen gefährliche Humane Papillomaviren.

Von 3. bis 7. Oktober 2022 impfen 750 Ärztinnen und Ärzte des steirischen Impfnetzwerkes Kinder zwischen vollendetem neunten und vollendetem zwölften Lebensjahr gratis gegen Humane Papillomaviren (HPV). Als Auftaktveranstaltung konnten sich gestern Mittwoch (28.09.2022) Eltern und Interessierte in einer Online-Veranstaltung über die Gefährlichkeit und nachhaltigen Auswirkungen dieser Viruserkrankung informieren. Als eine „Sensation“ bezeichnete Primaria Gunda Pristauz-Telsnigg von der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des LKH Feldbach/Fürstenfeld, die Impfung, denn sie sei die einzige Impfung gegen eine Krebserkrankung, darunter Gebärmutterhals-, Penis- und Analkrebs. Sie erläuterte in ihrem Statement wie die Impfung aber auch gegen lästige Genitalwarzen wirkt. Sie sollte, wann immer möglich, vor ersten Sexualkontakten von Jugendlichen durchgeführt werden.

“Impfung effektiv”

Auch Karl Tamussino, Vorstand der Universitäts-Frauenklinik, appellierte nachdrücklich: „Die Impfung wirkt“. Man müsse die 30 Prozent Durchimpfungsrate in Österreich dringend verbessern. So liege unser Nachbarstaat Slowenien bei bereits 60 Prozent, Spitzenreiter ist Australien mit 70 bis 80 Prozent Durchimpfungsrate. Dort sieht man einen signifikaten Rückgang von Infektionen und Folgen der Infektion und hat sich ein großes Ziel gesetzt: Bis 2028 will man dort den Gebärmutterhalskrebs völlig eliminieren. „Buben und Mädchen sollen sich impfen lassen“, so Tamussino, und er unterstreicht: „Vor allem junge Frauen müssen HPV-geimpft sein. An uns liegt es, aufzuklären.“

Weitere Informationen finden interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler auf Plakaten, die in den Schulen aufgehängt werden, sowie über die Website www.hpv-info.at. Diese Website wendet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche und informiert kurzweilig und in verständlicher Sprache über alle Aspekte rund um HPV und die Impfung dagegen.