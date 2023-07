Infos zu den Wahlen Bald ist Bundes­präsidentenwahl: Fast eine Million Menschen in der Steiermark wahl­berechtigt Steiermark - Bei der bevorstehenden Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober 2022 sind 955.577 Steirerinnen und Steirer (2016: 971.209), davon 8.812 Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher (2016: 8.361) wahlberechtigt. Eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen ist bei der Anzahl der Wahlberechtigten gesetzlich nicht mehr vorgesehen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © Tara Winstead/Pexels

Die Mitarbeiter der Landeswahlbehörde und der Abteilung für Organisation und Informationstechnik besteht, ist im Bereich des Landeswahlkreises Steiermark am Wahltag gemeinsam mit der Durchführung der Bundespräsidentenwahl 2022 in den Festsälen der Grazer Burg befasst. Informationen zur Wahl werden im Internet veröffentlicht, die ersten Ergebnisse am Wahltag sind dort ab 17:00 Uhr zu findest du unter www.wahlen.steiermark.at.

Öffnungszeiten

Darüber hinaus werden unter dieser Internetadresse sämtliche Wahlzeiten in Österreich abrufbar sein. Generell legt jede Gemeinde die Wahlzeit selbst fest. Am Wahltag öffnen in der Steiermark die meisten Wahllokale zwischen 7:00 und 8:00 Uhr und schließen zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. In der Stadt Graz sind die Wahllokale von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Wahlkarten

Bis zum Freitag, 7. Oktober 2022, 12:00 Uhr, können Wahlkarten noch mündlich bei der Gemeinde beantragt werden; eine schriftliche Beantragung ist noch bis zum Mittwoch, 5. Oktober 2022 möglich. In vielen Gemeinden kann die Wahlkarte auch online unter www.wahlkartenantrag.at beantragt werden. Die Wahlkarte muss bis spätestens am Wahltag (9. Oktober 2022), 17:00 Uhr bei der Bezirkswahlbehörde einlangen. Weiters können Wahlkarten am Wahltag in jeder Bezirkswahlbehörde bis 17:00 Uhr und in jedem Wahllokal, während der jeweiligen Öffnungszeiten, abgegeben werden