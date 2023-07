Schlosswiese Moosburg Mega-Konzert: One Republic kommt 2023 nach Kärnten! Moosburg - Gute Neuigkeiten: Die Band One Republic macht bei ihrer Welttournee nächstes Jahr auch einen Zwischenstopp in Kärnten. Es wird ein Konzert auf der Schlosswiese Moosburg geben. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © Pressebilder Universal Music / Dennis Leupold

Wie cool: Die Kärntner Eventagentur Semtainment holt nächstes Jahr echte Weltstars zu uns! Die Band One Republic wird im Zuge ihrer Welttournee auch ein Konzert auf der Schlosswiese geben, dies verkündete Semtainment Chef Thomas Semmler vor wenigen Minuten. Als Termin wurde der 7. Juli 2023 bekannt gegeben.

Ticketverkauf startet nächste Woche

Wer Tickets haben will, muss schnell sein und wohl auch eine große Portion Glück haben. Nur rund 8.000 Tickets gibt es für das exklusive Konzert – du kannst den Stars also so nah sein, wie noch nie. Der Verkauf startet nächste Woche über Öticket.