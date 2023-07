Reif für die Insel

Etwas Sonne tanken: Am Flughafen Graz startet bald der Winterflugplan

Steiermark - Am Sonntag, den 30. Oktober startet am Flughafen Graz der Winterflugplan. Für Urlaubsreisende gibt es seit langem wieder drei wöchentliche Abflüge in die Sonne, Geschäfts- und Fernreisende heben mit zahlreichen Linienflügen in die Welt ab.

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter)