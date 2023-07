Hast du es auch gespürt?

In Kärnten bebte nachts wieder die Erde

Kärnten - Erst letzte Woche gab es im Raum Klagenfurt-Land ein Erdbeben. In der Nacht auf den heutigen Freitag bebte in St. Veit an der Glan wieder die Erde.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)