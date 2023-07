Themen rund um die Geburt

KABEG lädt zum Informations­abend für Schwangere

Klagenfurt - Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee veranstaltet regelmäßig Informationsabende für Schwangere. Die Veranstaltung findet im ELKI statt. Der Nächste Termin findet am 4. Oktober 2022 statt.