Trotzdem ein Hochgenuss Soziale Verantwortung am "No-Alcohol -Day": Alkoholfreie Biere auf dem Vormarsch Steiermark - Am 2. Oktober wird der „World No Alcohol Day“ begangen – mit dem Ziel, über die Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum aufzuklären. Auch die Brau Union, die auch mehreren Standorten in der Steiermark hat, ist sich ihrer Verantwortung bewusst und setzt hier Zeichen: „Als Produzent alkoholischer Getränke ist für uns eines klar: Wir legen großen Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol – etwa auf den Jugendschutz und die Aufklärung rund um die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr". von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (362 Wörter) © © Brau Union Österreich

Die noch unveröffentlichte Studie zum Bierkulturbericht 2022, die für die Österreicher repräsentativ ist, enthüllt: Das Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Alkohol ist auch bereits in der Gesellschaft angekommen. Sowohl in puncto Genuss als auch in puncto Ansehen ist alkoholfreies Bier klar auf dem Vormarsch. So ist sich eine absolute Mehrheit (57%) sicher, dass alkoholfreies Bier an Ansehen gewonnen hat. Das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den regelmäßigen Bierkonsum unterschreiben sogar 60 Prozent diese positive Veränderung. Auch beim Genuss von alkoholfreiem Bier sprechen die Zahlen für sich – tranken 2017 noch 17 Prozent gerne alkoholfrei, sind es inzwischen 28 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich der Trend bei den Jüngeren von 18 bis 29 Jahren: Hier sind es 32 Prozent.

Alkoholfreie Vielfalt

Denn der bierige Genuss ist auch natürlich alkoholfrei möglich – mit einer geschmacklichen Biervielfalt: Gösser NaturGold Alkoholfrei, Heineken 0,0, Zipfer Hell Alkoholfrei, Wieselburger 0,0, Puntigamer Pr0,0st, Schlossgold, Villacher Freilich Alkoholfrei, Fohrenburger Alkoholfrei und Weizenbier Edelweiss Alkoholfrei. Auch im Radler-Sortiment kann man sich etwa mit dem Gösser NaturRadler 0,0 bewusst gegen Alkoholkonsum aber für besten Geschmack entscheiden.

Zum Wohle der Gesellschaft

Die Brau Union Österreich verschreibt sich nicht nur in Bezug auf die Umwelt der Nachhaltigkeit: Auch im sozialen Bereich ist es dem Unternehmen wichtig, zu den globalen nachhaltigen Entwicklungszielen oder „SDGs“ beizutragen. So ist das Engagement für verantwortungsvollen Konsum ein Betrag zum Ziel 3 der Agenda, der sich mit gesundem Leben und Wohlergehen für alle Menschen jeden Alters beschäftigt.

Weiterbildungsmaßnahmen

Umgesetzt wird dieser Anspruch z. B. im Rahmen von Initiativen wie „Amuse Bouche“, bei denen Top-Lehrlinge der Top-Hotellerie und -gastronomie als MultiplikatorInnen rund um den alkoholfreien Genuss weitergebildet werden. Außerdem hat man sich verpflichtet, 10% des Werbebudgets für Initiativen rund um den moderaten Genuss zu verwenden.

Werbebudget gut investiert

Aber auch den eigenen Mitarbeitern gegenüber, die von Berufs wegen natürlich laufend mit Alkohol in Berührung kommen, wird diese Verantwortung gelebt: In der Brau Union Österreich gibt es bereits seit über zehn Jahren interne Richtlinien zum Alkoholkonsum am Arbeitsplatz sowie Informationen und Hilfsangebote für Mitarbeiter mit Alkoholproblemen. Die Einhaltung der Richtlinien wird laufend kontrolliert – zum Wohl der Mitarbeiter und ihrer Familien.