Von Oktober bis Jänner

Vor Winterbeginn: Grippe-Impfaktion des Landes startet

Steiermark - "Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren keine nennenswerte Influenzavirus-Zirkulation gab und somit auch der natürliche Booster in der Bevölkerung ausblieb, ist gerade in der kommenden Saison die Influenza-Impfung von großer Bedeutung", vermeldete das Land Steiermark

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (140 Wörter)