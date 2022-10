Zug aus Slowenien

Mit Kohle beladen: 200 Meter langer Zug fing Feuer

Spielberg - Heute, am 30. September 2022, wurde die Feuerwehr Spielfeld um 01.06 Uhr zusammen mit den Feuerwehren Straß und Gersdorf zu einem Brandeinsatz am Bahnhof Spielfeld alarmiert. Am Einsatzort wurden die Einsatzkräfte bereits von ÖBB Mitarbeiter empfangen und diese informierten uns über 2 Waggons, die mit Kohle beladen sind und eine starke Rauchentwicklung zeigten. Der gesamte Zug hatte eine Länge von 200 Metern.

von Nina Fábián