Wegen CO2 Steuer Nochmal Voll­tanken: Mega-Ansturm auf Sprit hält weiter an Villach - Der Ansturm auf Diesel und Benzin scheint auch heute nicht abzuklingen. Kein Wunder, immerhin wird Sprit ab morgen, 1. Oktober, aufgrund der CO2-Steuer noch teurer. Auch bei der Villacher Magistratstankstelle macht sich der Andrang bemerkbar. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © 5min.at

Für eine Tankfüllung muss man ab morgen, 1. Oktober, noch tiefer in die Tasche greifen – dann wird nämlich die CO2-Steuer in Kraft treten. Das ist auch der Grund, warum viele Autofahrer vorher noch einmal volltanken wollen. Der Andrang macht sich bei Tankstellen in ganz Kärnten bemerkbar, so auch bei der Villacher Stadttankstelle im Wirtschaftshof. Ein Lokalaugenschein zeigt, dass sich dort seit den frühen Morgenstunden lange Warteschlangen bilden. “Ein deutlicher Ansturm im vergleich zu den letzten Wochen ist auch bei uns spürbar”, bestätigt ein Mitarbeiter.

Bei der Magistratstankstelle in Klagenfurt sieht es ähnlich aus. Auch hier kam es in den letzten Tagen immer wieder zu großem Andrang. Kürzlich musste sogar das Ordnungsamt einschreiten und den Verkehr regeln, 5 Minuten berichtete.