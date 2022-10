Ab 3. Oktober Von Tunnelscan bis Feuerwehr­übung: Wartungs­arbeiten in Tunnelkette Pack A2 Südautobahn - Ab Montagabend herrscht in den vier gesperrten Tunnel auf der A 2 Südautobahn wieder Hochbetrieb. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © 5min.at

Mehr als 50 Personen sind ab dem kommenden Montag, den 3. Oktober, bis Freitagfrüh wieder in der Tunnelkette Pack (Assingberg, Herzogberg, Kalcherkogel und Mitterberg) in insgesamt vier Nächten (jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr früh) im Einsatz, um nach dem Einsatz im Mai den zweiten Teil eines Riesen-Paketes an Wartungsarbeiten durchführen zu können. In den ersten beiden Nächten ist deswegen die Richtungsfahrbahn Wien gesperrt, in den beiden darauffolgenden Nächten die Richtung Arnoldstein/Italien. Die Umleitung führt jeweils ab den Anschlussstellen Mooskirchen beziehungsweise Packsattel über die Packer Bundesstraße B70.

Von Tunnelscan bis Feuerwehrübung

In diesen vier Nächten werden von den ASFINAG-Bauwerksprüfern und externen Ziviltechnikern unter anderem Mitterberg- und Kalcherkogeltunnel auf Herz und Nieren geprüft, mittels Tunnelscan vermessen und auch die Kanäle und Entwässerungsleitungen kontrolliert. Die Betriebstechnik der ASFINAG führt parallel Wartungsarbeiten an der Beleuchtung, den Brandmeldeanlagen, den Einrichtungen für die Höhenkontrollen, den Funkkabeln und den Lüftern durch. Um die nächtlichen Sperren bestmöglich zu nutzen, erfolgen weiters Sanierungen von kleineren Fahrbahnschäden und die Reparatur einer Fahrbahnübergangskonstruktion sowie umfassende Reinigungsarbeiten. Auch die Feuerwehren nutzen diese Sperre erneut, um sich mit den Einrichtungen der Tunnel vertraut zu machen sowie um kleinere Übungen zu absolvieren.